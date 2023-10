Milly Lacombe detona preços de ingressos para jogo da seleção: 'revoltante'

Siga o UOL Esporte no

A colunista Milly Lacombe criticou a CBF no UOL News Esporte por conta do preço dos ingressos para o jogo Brasil x Venezuela, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, que será jogado em Cuiabá (MT).

'Ideia estúpida': "Quem planeja essas coisas? 200 reais é a meia-entrada, então o ingresso mais barato é 400 reais. O mais caro, 600 reais. É caríssimo. Quer reaproximar a seleção da população? Coloca ingresso a 20, 25 reais. Faz preços populares. Deixa torcedor que nunca viu a seleção, que não tem dinheiro mais para ver o seu time jogar, entrar e ver a seleção. Que ideia estúpida colocar o ingresso nesse preço. Tomara que esteja vazio, que seja um vexame".

'Distanciada da gente': "É uma vontade desesperada de ganhar dinheiro, lucrar, lucrar, lucrar... CBF é uma entidade privada muito rica, ganha dinheiro a rodo, não pode subsidiar ingressos a preços populares? Que história é essa? É revoltante. A gente fica com preguiça de falar da seleção e temos motivos para isso. A seleção está distanciada da gente. Ela não nos representa mais. Fico animada, curiosa para ver como o Diniz vai montar esse time, mas aí notícias desse tipo já me deixam transtornada".