Lib. Limpeño x Corinthians: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina

O Corinthians entra em campo hoje (12), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Libertad Limpeño (PAR), pela terceira e última rodada do Grupo C da Libertadores Feminina, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

A partida terá transmissão do Sportv, Bandsports e dos canais Meu Timão e Goat no Youtube. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Corinthians venceu os dois primeiros jogos e precisa apenas de um empate para se classificar às quartas de final da Libertadores Feminina.