Léo Pereira vê 'esperança renovada' no Flamengo após chegada de Tite

O treinador foi anunciado na última segunda-feira e já teve os primeiros contatos com o elenco, no CT Ninho do Urubu.

Léo Pereira citou, inclusive, que o Flamengo ainda não jogou a toalha no Brasileiro — o time está na quinta colocação, 11 pontos atrás do líder Botafogo.

"O nosso desafio, agora, é esse Brasileiro e a gente tem fé ainda que vai conseguir conquistar. É manter essa chama acesa, e nada que nos traga mais esperança que um grande técnico", afirmou.

Tite terá um período de treinamento durante a data-Fifa antes da estreia, contra o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Brasileiro.

"Temos muita fé, esperança e vamos ter de trabalhar muito. Acho que é esse o caminho, trabalhando diariamente que as coisas vão acontecer", completou.