'Leila Pereira é criticada como nenhum outro dirigente', diz Milly Lacombe

Milly Lacombe participou do UOL News Esporte e comentou a entrevista coletiva de Leila Pereira. Na opinião da colunista do UOL, a dirigente do Palmeiras sofre com críticas exageradas, mas também foi ofensiva.

'Dirigente mais criticada': "Talvez seja um recurso de tantas coisas que ela deve passar nos bastidores. A gente está falando da presidente de um clube que desde que ela assumiu, ganha muitos títulos. É considerado o melhor da América. Torcedor palmeirense está comemorando título atrás de título e ainda assim ela é detestada. Ninguém é criticado como a Leila. Esse é o meu ponto. Não há no futebol brasileiro dirigente que é criticado como a Leila é. E ela não está administrando um clube que está para cair".

'Ela foi classista': "Não acho que a entrevista tenha sido 100% tiros no alvo. Ela acertou bastante coisa, mas ela errou muita coisa. Isso que ela fala da torcida organizada é muito pesado. É você criminalizar classe. Ela chama de 'essa gente, que não sabe nada'. Isso é ofensivo. Esse foi o ponto mais sensível. Todo o resto a gente pode debater, discutir... Ela foi classista ao falar da torcida e a torcida já respondeu a chamando de bruxa. Alguém oferece classismo e a torcida rebate com machismo. É horrível, um show de horror".