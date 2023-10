Jornal: Benfica quer R$ 53 milhões por zagueiro emprestado ao Corinthians

Ele tem vínculo com o Benfica até 2026, mas os portugueses admitem negociar o jogador.

De acordo com o "A Bola", os portugueses desenham uma pedida de 10 milhões de euros para liberar Veríssimo, R$ 53.575.000,00 na cotação atual.

No contrato entre o Corinthians e o Benfica não há obrigação de compra estipulada.

O Timão tem a preferência para ficar com o jogador em definitivo, mas terá de negociar o valor. Caso concretize a negociação, o clube paulista vai poder abater o 1 milhão de euros que foi pago pelo empréstimo.

Revelado pelo Santos, Lucas Veríssimo tem nove jogos e um gol pelo Corinthians.

No Benfica, atuou em 41 partidas e chegou a ser convocado para a seleção, então sob o comando de Tite. Veríssimo esteve cotado para a lista da Copa do Mundo realizada no ano passado, mas teve uma lesão no joelho.