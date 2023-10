Escalação da seleção tem Neymar, Vini e Rodrygo com Diniz pela primeira vez

Em geral, Diniz mantém a base do Brasil que venceu os dois primeiros jogos, contra Bolívia e Peru.

Além da volta de Vini Jr, que perdeu a data Fifa anterior por lesão, o Brasil tem a entrada de Guilherme Arana na lateral esquerda como outra diferença na comparação com as formações iniciais anteriores.

O Brasil vai a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

Já a Venezuela, do técnico Fernando Batista, joga com: Romo; Alexander González, Osorio, Ángel e Makoun; Herrera, Rincón, Machís e Sosa; Córdova e Salomon Rondón.

Eles vão jogar de acordo com que o jogo pedir. Rodrygo tem característica para jogar na ponta, para jogar por dentro com aproximação. Ele vai ter muita liberdade para flutuar no campo, que é uma coisa que eu gosto. Depende do que o jogo pedir. Se o jogo pedir que ele fique mais aberto, ele vai ficar. Mas eles vão ter liberdade para se encontrar em outros setores do campo.

— Fernando Diniz, técnico da seleção, na chegada ao estádio.