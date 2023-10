Diretor do São Paulo acredita em permanência de Lucas: 'Está muito perto'

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, acredita que Lucas Moura siga atuando pelo clube em 2024. Ele aponta somente um motivo que faria o atacante sair na próxima janela.

O que aconteceu

Em uma escala de 0 a 10, Lucas Moura recebe 8 em chances de ficar no São Paulo, segundo Belmonte. O diretor fez as declarações aos jornalistas do UOL, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, no "Canal Arnaldo e Tironi".