Com Brasil 100%, veja duelos das quartas de final da Libertadores feminina

O Palmeiras volta a campo no sábado. Os horários das partidas ainda serão definidos.

Já os jogos de Corinthians e Inter serão no domingo. Os dois times brasileiros se enfrentarão na semi caso ambos passem de fase — e podem enfrentar o Alviverde em uma eventual final.

Bia Zaneratto celebra gol pelo Palmeiras contra o Atlético Nacional pela Libertadores feminina Imagem: Staff Images Woman / CONMEBOL

O Palmeiras passou de fase com uma virada em jogo de sete gols sobre o Atlético Nacional. Atuais campeãs, as palestrinas terminaram com 15 gols marcados e somente três sofridos no Grupo A.