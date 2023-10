Casemiro resume o que viu do empate: Brasil propondo e rival por uma bola

O capitão da equipe brasileira ressaltou que a seleção está iniciando um novo trabalho com Fernando Diniz e que isso demanda tempo para a absorção das ideias:

"E um processo, temos que melhorar, seguir crescendo. Temos pouco tempo de treino com um novo treinador".

Autor do gol brasileiro, Gabriel Magalhães elogiou o volume de jogo da seleção e ressaltou as dificuldades impostas com a postura defensiva dos venezuelanos:

"Acho que a gente teve grandes chances de fazer mais gols, tivemos mais oportunidades no segundo tempo, eles vieram numa marcação baixa. Mas agora é erguer a cabeça, ver o que o professor tem a corrigir e seguir trabalhando".

Na terça (17), a seleção brasileira encara o rival Uruguai, 21h, no Centenário, em Montevidéu.