Broncas, ritmo alto e dilúvio: o que vimos no treino de Mano no Corinthians

Na sequência, Mano Menezes dividiu o elenco em dois grupos. Em um campo, atividade tática de ataque sem marcação. No outro campo, treino de manutenção da posse de bola em campo reduzido.

No final, Mano reuniu todo o grupo, com exceção de seis garotos da base que completavam a atividade, para um coletivo também em campo reduzido. Mano não trabalhou com o gramado inteiro em momento nenhum e nem com as duas traves.

A comissão separou dois times, mas misturou titulares e reservas, sem dar muitas pistas de uma provável escalação para a partida contra o Fluminense, dia 19, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time preto: Rafael Ramos, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Matheus Araújo; Mosquito, Romero e Yuri Alberto.

O time laranja: Fagner, Cantillo, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Ruan Oliveira; Pedro, Wesley e Felipe Augusto. Moscardo foi preservado e ficou fora da parte final.

Bruno Méndez (seleção do Uruguai), Rojas (seleção do Paraguai) e Donelli e Biro (seleção brasileira para o Pan-Americano) não estiveram à disposição, assim como Paulinho e Giovane, no departamento médico. Renato Augusto fez trabalho físico à parte.