Ex-presidente do Palmeiras admite erro em rescisão com a Samsung em 2010

"Todas as dificuldades que enfrentamos, conseguimos superá-las. Conseguimos, sobretudo, porque nos momentos mais agudos os palmeirenses se concentraram, se reuniram, dialogaram. Grandes palmeirenses reconheceram a condição limitada de cada um, e nesses reconhecimentos e nesses avanços conseguimos trazer o Palmeiras até onde ele está. Palmeiras não foi inventado em 2014, ele foi criado em 1914. A percepção ao reconhecimento dessa circunstância na verdade não pode deixar de orientar as decisões e companheirismo de relações de um clube grande e vitorioso".

Cargo de presidente

"O que me deixa aborrecido nessa história é que nós estamos caminhando para um padrão cultural de relação com o clube, de eleger, digamos, pessoas formidáveis. Elas, na verdade, são... O presidente é um alto funcionário do clube. O presidente não é uma personalidade, vocês entenderam? É um alto funcionário do clube. Quando começa a se considerar isso, e não é fácil resistir, você tem episódios como esses".

Vandalismo contra Crefisa

"O vandalismo não se justifica de maneira nenhuma. Porém, a torcida tem formas de manifestação. Por exemplo, quando eu tomei a decisão, eu tomei, muitos de nós, inclusive alguns que já morreram e dos quais eu tenho saudade, caminharam na direção de fazer o acordo com a Parmalat, o que aconteceu no meu carro, inclusive, nos muros do Palmeiras?"

Bastidores agitados com Leila