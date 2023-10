Bruno Henrique é único indiscutível no Flamengo em fim de contrato, diz RMP

Siga o UOL Esporte no

O colunista Renato Maurício Prado analisou no UOL News Esporte os jogadores do Flamengo em fim de contrato. Na opinião dele, apenas Bruno Henrique é indiscutível entre os atletas nessa situação.

Renova ou não?: "Fundamental que o Tite assuma ainda esse ano para que ele faça essa avaliação e fale 'renova com esse, não renova com aquele'. Acho que a maioria não tem futuro. David Luiz já deu o que tinha que dar, Rodrigo (Caio), infelizmente o problema dele é físico, joelho dele parece uma outra pessoa. Filipe (Luís) talvez pudesse jogar o Carioca para se despedir e depois passar para a comissão técnica. Everton Ribeiro também pode conversar para renovar por mais um ano no máximo".

'Bruno Henrique não se discute': "Bruno Henrique fica. Esse não tem o que discutir. Nem considero (saída) nesse caso. Bruno Henrique está jogando em alto nível. Tem dois que estão jogando em alto nível. Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol, não, já jogou, mas vale a pena tentar recuperar. Ele está fora de foco. E o Arrascaeta nem pensar em se livrar dele também. O problema é a turma que já passou dos 30 e alguns bastante. Dessa turma, o Bruno Henrique é o único indiscutível, o resto tem que avaliar".