Pouco usada, Arena Pantanal funciona como escola e tem aula em camarote

A escola funciona em dez dos 97 camarotes da Arena Pantanal. As aulas regulares ocorrem no período da manhã, enquanto as modalidades esportivas à tarde.

O projeto compreende a educação desde o 7º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio. Além das salas, a escola conta ainda com biblioteca, sala de informática e refeitório

Segundo a Seduc de Mato Grosso, é o primeiro estádio-escola do mundo. A projeto ainda servirá de base para iniciativas semelhantes no interior do estado.

Vale a pena uma escola em um estádio?

A Arena Pantanal custou R$ 700 milhões aos cofres públicos. Em 2016, o custo para construir uma escola ficava na casa dos R$ 2 milhões, ou seja, seria possível a construção de 350 colégios com o valor.

O estádio recebeu quatro jogos da Copa do Mundo e tem sido a casa do Cuiabá na Série A do Brasileirão. A média de público do clube é de 14.417 pagantes, a quinta pior da elite nacional. O estádio tem capacidade para 43 mil pessoas.