TV Gazeta promoverá debate entre candidatos à presidência do Corinthians

André Negão e Augusto Melo, candidatos à presidência do Corinthians, vão participar de debate na TV aberta.

O que aconteceu

A TV Gazeta irá promover debate na próxima edição do programa "Mesa Redonda" no domingo (15), às 21h (de Brasília). Será a primeira vez que presidenciáveis do Corinthians conversarão sobre suas propostas em programa na TV aberta.