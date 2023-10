Tite já convocou um time inteiro do Flamengo para a seleção; veja os nomes

Tite tevw o primeiro encontro com o elenco nesta terça-feira (9), na reapresentação do time no Ninho do Urubu.

Gerson, Pulgar e Arrascaeta estão convocados por Brasil, Chile e Uruguai para as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Portanto, serão desfalques nos primeiros treinos.

