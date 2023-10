Ano acabado? São Paulo vê data Fifa como crucial antes de planejar 2024

Lucas. Ídolo da torcida, o camisa 7 terá tempo livre para decidir se fica ou não no clube para a próxima temporada. O meia só assinou vínculo até o fim de 2023, mas indicou recentemente que "há muita chance" de permanecer no São Paulo — os próximos dias serão cruciais para selar uma renovação.

Rafinha. Outro que precisa conversar com a diretoria é o lateral-direito de 38 anos, que já confirmou a aposentadoria do futebol em 2024. A indefinição ocorre justamente na imprecisão da data em que ele vai pendurar as chuteiras, e a data Fifa alivia o calendário para Rafinha tomar, com a cabeça fria, uma decisão sobre o futuro.

Arboleda. O período de folga pode servir para o equatoriano se recuperar de uma nova lesão, desta vez sofrida na final da Copa do Brasil. O zagueiro, que não foi convocado por sua seleção, tem um problema na coxa e "ganhou" dias valiosos para sanar o problema e retomar a titularidade antes do fim da temporada.

Pato. Pouco utilizado por Dorival Júnior, o atacante de 34 anos terá tempo para evoluir fisicamente e mostrar ao treinador que é capaz de comandar o ataque são-paulino em uma futura ausência de Calleri. Pato tem vínculo com o Tricolor até dezembro e, por enquanto, não há qualquer conversa sobre renovação.

James Rodríguez. Convocado pela seleção colombiana, James perderá uma série de treinos no CT da Barra Funda. Ele vai defender seu país amanhã, contra o Uruguai, e na terça (17), diante do Equador. Boas atuações na data Fifa podem garantir mais minutos do meia, que ainda não engrenou na equipe paulista.

