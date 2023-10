Mentalidade e bola parada: o que o Santos precisa fazer na Data Fifa

O Santos folgou segunda e terça e irá se reapresentar hoje no CT Rei Pelé. Com a sequência de vitórias o time foi para 14º na tabela do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento.

Desfalques

Na pausa, o Santos não poderá contar com Miguelito (Bolívia), Tomás Rincón e Soteldo (Venezuela), convocados para suas respectivas seleções. O capitão venezuelano, suspenso, é ausência certa no retorno. Fernández é o provável substituto.

Já Soteldo preocupa devido a logística. A seleção venezuelana enfrentará o Brasil na quinta-feira (12), pelas eliminatórias da Copa do Mundo e, na sequência, disputará contra o Chile na terça (16). A expectativa é de que ele retorne à Baixada Santista na madrugada de quarta para a quinta, sendo que o Peixe joga à noite.

O técnico Marcelo Fernandes tem receio por causa do desgaste dos jogos e viagens, mas espera, pelo menos, tê-lo no banco de reservas com opção.

