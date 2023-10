Atl. Nacional x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina

O Palmeiras entra em campo hoje (11), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Atlético Nacional-COL, pela terceira e última rodada do Grupo A da Libertadores Feminina, no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, na Colômbia.

A partida terá transmissão do canal Goat (YouTube), BandSports (TV fechada), PlutoTV (streaming) e canal Nosso Palestra (YouTube). O Placar UOL também acompanha em tempo real.

Palmeiras e Atlético Nacional já estão classificados para a próxima fase da Libertadores, mas o duelo vale a liderança do Grupo A. Os dois primeiros colocados de cada grupo — a competição tem quatro grupos com quatro times — avançam para as quartas de final.