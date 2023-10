Palmeiras tem promessa na base que veste a 10 e ganhou apelido de Valdivia

Endrick (17), Kevin (20) e Luis Guilherme (17) são alguns nomes do atual elenco do Palmeiras que geram muita expectativa do torcedor mesmo sendo muito jovens. Outro nome que entrou no radar dos palmeirenses, por contas dos vídeos com milhares de visualizações nas redes sociais, é o de Joaquim Lucas, de apenas oito anos, que atua no futsal do Alviverde.

A vida de Joaquim é bem diferente de outras crianças da sua idade. Ele é o camisa 10 do time sub-8 do Palmeiras, já tem empresário, coach, assessor de imprensa e é o atleta mais jovem da história a ser patrocinado pela Adidas — ou seja, vive quase uma rotina de um atleta profissional.

Além disso, ele chama a atenção de quem vê ele jogando pela semelhança com a bola no pé com Jorge Valdívia, um dos maiores ídolos recentes do Alviverde, e ganhou o apelido de 'El Mago'. Mas como o apelidou pegou? Renato Messias, pai do menino, contou ao UOL.