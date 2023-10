Fla de Tite deixa reformulação para depois e prioriza vaga na Libertadores

Para isso, entende-se que é preciso que todos os jogadores estejam mobilizados, mesmo que algum deles eventualmente deixe o Fla em 2024.

Mas a ideia é não tratar de reformulação ou bater martelo sobre saída de jogador no momento.

Tite terá voz relevante na montagem do elenco para o ano que vem, mas o treinador buscará recuperar a parte técnica e tática do Flamengo — foram cinco meses com Jorge Sampaoli e 39 escalações diferentes em 39 jogos.

A reação vem?

O Flamengo vê 12 jogos pela frente no Brasileirão, com a necessidade de dar uma resposta rápida após os tropeços que deixam o time em quinto, mas dois pontos atrás do segundo colocado.

Em relação ao título, a meta é mais complicada, porque são 11 pontos atrás do Botafogo.