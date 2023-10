Estilo de Tite e renovações: o que o Flamengo precisa resolver na Data Fifa

Escalação

Outra missão será começar a escalar a equipe e testar jogadores até achar a formação ideal. Jorge Sampaoli, por exemplo, teve dificuldades com isso. Pedro e Gabigol, por exemplo, disputam a vaga no ataque, assim como jogadores de meio.

Relações pessoais

Logo no primeiro dia, Tite já chegou cumprimentando a todos e deu indícios de um dia a dia mais leve do que vinha sendo com Sampaoli. Se o argentino era distante, o esperado é que o brasileiro traga mais tranquilidade em um ambiente marcado por brigas ao longo de 2023.

Renovações

Um assunto que vai voltar com força são as renovações. O clube prometeu que retomaria as conversas após a final da Copa do Brasil, mas até o momento não concretizou nada. Existia a espera pelo aval do novo treinador a as situações vão avançar.