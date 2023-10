Em Cuiabá, Diniz revê palco de demissão mais traumática da carreira

Diniz era desafeto de alguns dos membros do colegiado. O treinador se referia um deles como 'o cara do papel', em referência a dar mais importância para planilhas do que para o futebol, e a outro como 'fofoqueirinho'.

O técnico já tinha pensado em deixar o comando do clube quando o Peixe vendeu o zagueiro Luan Peres. Diniz tinha combinado com a diretoria de segurar o defensor que era visto por ele como pilar de seu time. No entanto, decidiu ficar por acreditar no presidente Andres Rueda.

Na reunião com a delegação e jogadores o treinador usou os termos "covardia", "fui enganado" e "apunhalado pelas costas". Diniz consegue entender mais a demissão do São Paulo, por exemplo, do que a do Santos.

Depois do encontro com toda a delegação, Diniz fez uma reunião apenas com os jogadores. Nela, ele falou sobre sua mágoa por sair naquele momento e elogiou a evolução de alguns jogadores como Pirani — que depois seria seu jogador no Fluminense.