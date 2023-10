Diniz quer Vini Jr confortável na seleção e revela dica de outros jogadores

O técnico Fernando Diniz tem pela primeira vez o atacante Vini Jr à disposição na seleção brasileira. O jogador do Real Madrid (ESP) havia sido convocado na primeira data Fifa, mas acabou cortado por lesão. O treinador tem planos para deixá-lo à vontade em campo.

Adaptação. "Todas as coisas boas, e foram muitas, do trabalho do Tite vamos procurar aproveitar ao máximo. O primeiro contato com o Vini foi excelente, ele é um dos maiores do futebol mundial. Que se sinta bem e produza o que sabe, é essa a expectativa. Deixar ele à vontade".

Conselhos dos mais experientes. "Parece pouca coisa, mas quem participou da primeira convocação tem um pouco mais de conhecimento. E o Vini vai se adaptar, os próprios jogadores falando dos movimentos que treinamos na primeira convocação. O mais importante é ele ficar confortável, com segurança para produzir no limite máximo".