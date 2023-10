Casemiro vê gramado e calor como problemas, mas valoriza seleção itinerante

"Vou tentar explicar de forma resumida, são mais de oito anos em ciclos, em tempo com a seleção. Em 2018 uma seleção com o Tite, antigo treinador, que pegou uma seleção que queria resgatar, precisava se classificar, estávamos fora da zona de classificação. Não havia leque tão grande de jogadores. Na Copa seguinte, um leque maior, é importante falar isso. Agora, que somos seis mais um os que se classificam para a Copa, podemos observar mais. O treinador é novo, estamos tentando encaixar o mais rápido possível. Fizemos dois jogos, não fizemos mais de 10 treinamentos. É tempo, demora, em clube demora meses e na seleção estamos tentando com vídeos e etc corresponder o mais rápido possível. Agora, com esse leque de seleções para classificar, podemos provar mais jogadores e ampliar o leque. Tudo que é feito de bom tentamos passar, o de ruim também para a comissão. O mais importante é minimizar os erros. Copa do Mundo é só mata, não pode errar. Um chute no gol contra a Croácia, pênaltis e ficamos fora. Temos que minimizar os erros o quanto antes".

Quem é sua referência? Tem alguém para conversar quando tem dificuldade?

"Fico feliz de ser um dos mais experientes, um dos que estão há mais tempo. Você acaba sempre precisando de ajuda, pedindo opiniões, ninguém é perfeito. O jogador, independentemente da idade, sempre está aprendendo coisas novas e isso é importante. Um ponto que muitos falam, e comigo não é diferente, é fazer psicólogo, conversar com outros jogadores mais experientes, foi assim no Real Madrid. Jogador sempre aprende com 20, 30 ou 40 o que é bom de fazer e o ruim de fazer. Tem que ter sempre mente aberta para querer aprender".

Volantes e adaptação a Diniz

"Depois que saíram o Renato e o Paulinho, tive muitos companheiros, cada um com sua característica. Eu fui um dos que tive muitos companheiros de 8. Recentemente o Bruno [Guimarães], faz um trabalho excepcional no Newcastle, a cada treino e jogo me deixa mais confortável. Grande jogador, demonstra isso na competição mais difícil do mundo. Não cabe a mim determinar com quem jogar. Se eu estiver ali, o outro o técnico decide [risos]. Quando se joga há mais tempo com um jogador, a adaptação é melhor. Temos pouco tempo de treino antes de um jogo difícil. Adaptação de vídeos, o Diniz sempre fala nas preleções e vídeos que passa mais tempo para mostrar mais a ideia, do que fazemos certo e podemos melhorar. É como tudo, a tecnologia ajuda a antecipar as coisas. Mas existem princípios e a prática em campo, é difícil e pouco tempo. Sempre importante a comunicação, vídeos, para a equipe entrosar e fazer o mais rápido possível o que o técnico pede".

Os de 30 anos na seleção