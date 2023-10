Vasco apresenta reclamação formal à CBF sobre jogo com São Paulo

Outra reclamação do clube carioca é sobre um suposto pênalti não dado em cima do atacante Gabriel Pec, no primeiro tempo.

O Vasco já havia feito outras reclamações formais na CBF por jogos onde se sentiu prejudicado neste Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino é o primeiro clube na zona de rebaixamento da competição com 27 pontos, um a menos que o Bahia.

Veja o comunicado