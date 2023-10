Santos readmitiu técnico "paizão" e se surpreendeu com evolução tática

Em agosto, o Santos trouxe Marcelo Fernandes como auxiliar para tentar melhorar o ambiente no CT Rei Pelé após deslizes nos campeonatos. Um dos motivos para o retorno é por ser conhecido como paizão, íntimo do elenco. O profissional surpreendeu o clube com sua evolução tática para assumir o comando do elenco.

Classificação e jogos Brasileirão

Marcelo ficou um ano desempregado e aproveitou o período para estudar. Quase um ano depois, retornou ao Santos mais uma vez para reerguer o time em período crítico na tabela.

Querido pelo elenco, retomou à vaga de auxiliar na comissão fixa na mesma semana em que o Peixe contratou Diego Aguirre. O uruguaio, porém, só durou cinco jogos.

Marcelo assumiu o Santos interinamente e venceu Vasco e Bahia antes de ser efetivado. Já no novo cargo, derrotou também o Palmeiras no clássico do último domingo.

Não foi por acaso

O presidente Andres Rueda e o coordenador técnico Alexandre Gallo entendem que o Santos venceu e convenceu, com participação decisiva de Marcelo Fernandes.