Por que jogar em times dominantes fez Ederson trabalhar o cérebro

Gosta de ser exigido. "No começo do City eu acabei usando muito mais os pés do que as mãos pela forma como jogávamos, que era uma surpresa para os adversário, um futebol que não estavam acostumados. Agora o nível mudou completamente, as equipes treinam muito mais nossa maneira de jogar. Não é algo que me incomoda, estou lá para fazer meu trabalho e claro que gosto de ter muito mais participações nos jogos. Você ficar concentrado os 90 minutos e não chegar nenhuma bola é muito mais difícil do que quando chegam mais".

Ajudar na construção. "É simples. Nesse momento você pega as equipes que pressionam, vamos ter um jogador a mais na construção. Automaticamente, libera uma linha de passe. Nos dois jogos, não teve muito disso. Mas vai acontecer. Vocês acompanham o estilo de jogo do Diniz. Estamos indo bem, em um processo. Não é porque fizemos um jogo super bom contra a Bolívia e um jogo razoavelmente bom contra o Peru que está tudo dominado. Mas é treinamento. Estamos absorvendo as coisas. Espero que ele possa fazer um grande trabalho na seleção".

Confira outras respostas de Ederson durante a entrevista coletiva:

Gramado e treino aberto

O campo estava melhor. Hoje, com a chuva, ficou mais pesado, carregado. Mas estamos preparados, o time tem qualidade para jogar em qualquer gramado. Fazendo uma boa preparação, um bom treino.