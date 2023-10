O que Tite tem como prioridade para resolver nos primeiros dias de Flamengo

Tite é aguardado pelo Flamengo no Ninho do Urubu nesta terça-feira (10) para iniciar os trabalhos no clube, e o comandante terá algumas prioridades até a estreia diante do Cruzeiro no dia 19.

As missões

Dar padrão tático ao time e opinar nas renovações de contrato estão entre as prioridades do treinador no primeiro momento. Iniciar o planejamento para 2024 também está no horizonte.