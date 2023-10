Sem privilégio, dupla do Flu espera chance de jogar na seleção de Diniz

Na seleção, no entanto, a concorrência é com zagueiros do quilate de Marquinhos, o principal nome do setor, Gabriel Magalhães, titular do Arsenal, e Bremer, consolidado na Juventus.

O papel de André

Os meio-campistas ganham protagonismo no sistema de Diniz pela necessidade de compreender o jogo e fazer a engrenagem girar em um desenho que dá muita relevância ao toque de bola.

Indiscutível no meio-campo de Diniz, por vezes é o escolhido para virar zagueiro na adaptação das peças quando o Flu precisa ficar mais ofensivo e melhorar o trabalho com a bola.

Aos 22 anos, é jovem e promissor. O Fluminense sabe que dificilmente ele fica na próxima temporada, diante do assédio do futebol europeu.

Na seleção, André é o reserva imediato de Casemiro — capitão do time —, o que reduz as chances de titularidade. Por outro lado, Casemiro eventualmente pode receber uma suspensão por cartões. André precisa estar pronto.