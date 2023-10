De "treinabilidade" a "externos": o dicionário de Tite, novo técnico do Fla

Performar. É o entendimento de que a boa execução de uma atividade vai ter o resultado esperado.

Ritmista. É o jogador que dá o ritmo ao time, que arma as jogadas. Em entrevista em 2021, pela seleção, Tite citou Everton Ribeiro e Gerson, com quem vai trabalhar no Flamengo, como jogadores que poderiam se encaixar nestas características.

"Titês" já foi problema e virou propaganda

As críticas pela forma com que Tite se expressa já causaram incômodo. Em 2008, quando dirigia o Internacional, o "titês" foi tratado como piada por um grupo de torcedores, que o viam como prolixo. Um site com um "gerador de respostas de Tite" chegou a ser criado à época.

Na chegada ao Corinthians, em 2010, houve um trabalho de 'media training' para que houvesse um aprimoramento nas entrevistas, e fez com que ele passasse a ter maior aceitação por parte de jornalistas e público.

Depois, o próprio Tite passou a tratar o assunto com mais leveza. "Que merda", riu depois de pronunciar o 'treinabilidade' em coletiva em 2011, pelo Timão. "Mais uma para vocês botarem no 'titês', 'Titebilidade', essas coisas todas", brincou, após confusão sobre o uso da palavra "complacência", em 2021, já na seleção.