'Corinthians tem que tomar muito cuidado', diz Casão sobre o risco de queda

O colunista Walter Casagrande alertou no Cartão Vermelho que o Corinthians tem que tomar muito cuidado com o risco de rebaixamento na reta final do Brasileirão. O Timão está quatro pontos à frente do Z-4.

Vasco e Bahia, ou os dois não caem ou só um cai. O Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque faz uns quatro meses que não consegue se afastar de jeito nenhum da zona de rebaixamento. Os caras perdem, ele empata ou perde. Se você for olhar, ele está só quatro pontos na frente. Faz meses que ele está quatro pontos à frente, se o Corinthians vacilar na próxima rodada, é perigosíssima, Fluminense no Maracanã. O Santos joga em casa com o Bragantino. Então, se o Corinthians perder do Fluminense, tem grande possibilidade de ficar coladíssimo, a um ponto de diferença da zona de rebaixamento. Então, o Corinthians tem que tomar muito cuidado. Casagrande

