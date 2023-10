Com Pedro e sem Gabigol: PVC explica como Tite deve armar o Flamengo

Com sua tradicional prancheta, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no De Primeira como Tite deve armar o time do Flamengo. Segundo ele, o treinador vai misturar conceitos e formações que utilizou tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira.

Como o Flamengo vai jogar com Tite?: "O Tite pode fazer outra formação, completamente diferente, mas ele tem partido do 4-1-4-1. Então, imagino que ele faça uma linha de quatro; Pulgar ou Thiago Maia; Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique; Pedro na frente. Por que Pedro na frente? Porque o Pedro é centroavante de fazer pivô, de fazer o time chegar, de fazer a parede, esperar o Arrascaeta entrar, esperar o Bruno Henrique se infiltrar, fazer a preparação e também virar para dentro do gol".

'Formação no 4-1-4-1, atacando no 3-2-5': "O Tite fez muito na seleção brasileira com um meia entrando, para que o lateral desse amplitude e o outro lateral viesse por dentro. Tipo Wesley tem feito no Flamengo e o Filipe Luis pode fazer por dentro, e aí o Gerson vem de trás e ele pode fazer um 3-2-5 jogando. Mas a base do Tite pode ser um 4-1-1. 'Ah, mas o Arrascaeta na meia-direita?' Pode ser o contrário, pode ser o Gerson na meia-direita. Vamos lembrar que essa era a formação de Ralf; Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; com Vagner Love na frente".