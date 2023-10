Câmeras flagram torcedores do Palmeiras pichando sede do clube; assista

Câmeras do sistema de segurança do Allianz Parque flagraram o momento em que três pessoas picharam um dos muros da sede social do Palmeiras na madrugada de ontem.

O que aconteceu?

Protesto foi feito após a derrota para o Santos. "Leila mentirosa" e "Fora Barros" foram algumas das frases escritas na manifestação.