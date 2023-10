Avião com Emerson Sheik faz pouso de emergência no Rio: 'Momento de pânico'

O ex-jogador viajava para São Paulo, onde participaria presencialmente do programa "Arena SBT", que foi ao ar na noite de ontem (9), com a apresentação de Cleber Machado.

Apesar do susto, o avião conseguiu realizar o pouso ainda no Rio de Janeiro, e o ex-jogador permaneceu na cidade, participando da atração à distância. Durante o programa, ele detalhou o acontecido.

Agora, dá até para dar uma risada e fazer uma brincadeira, mas foi um momento de tensão, de pânico, aquele momento em que a vida inteira passa em fração de segundos. Foi um momento muito difícil e muito complicado que eu vivi hoje, indo para São Paulo. O voo teve que retornar para o Rio de Janeiro, teve um problema na turbina, fez um barulho ensurdecedor. Foi difícil, até agora eu estou em choque, eu diria, mas um pouco mais aliviado. Ali mesmo dentro da aeronave eu fiz contato com a família, falei com os meus filhos. Graças a Deus, os pilotos tiveram discernimento e habilidade e conseguiram pousar o avião, salvando dezenas de vidas. Emerson Sheik, durante o "Arena SBT"

Com Emerson à distância e Cleber Machado na apresentação, o programa contou ainda com as participações do ex-jogador Cicinho, dos comentaristas Mauro Beting e Mano e da ex-árbitra Nadine Basttos.