Atrito entre Grêmio e Renato após Gre-Nal gera desconforto e motiva reunião

Grêmio e Renato Gaúcho entraram em atrito após o clássico Gre-Nal. A recusa do treinador a conceder entrevista coletiva motivou reunião da direção do clube e vai ocasionar uma nova conversa na reapresentação do elenco.

O que aconteceu

Renato alegou um compromisso inadiável no Rio de Janeiro para deixar o Beira-Rio tão logo o clássico Gre-Nal do último domingo terminou.