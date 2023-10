Abel Ferreira tem o escudo danificado pela 1ª vez no Palmeiras, diz Lavieri

O colunista Danilo Lavieri afirmou no UOL News Esporte que pela 1ª vez desde que chegou ao Palmeiras Abel Ferreira teve sua imagem arranhada. Desde a grave lesão de Dudu, há pouco mais de um mês, o time despencou de aproveitamento, foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores e engatou uma sequência negativa no Brasileirão.

'Escudo de Abel Ferreira foi um pouquinho danificado': "Essa foi a primeira vez que o escudo do Abel foi um pouquinho danificado. Ele não abriu, não está cara a cara com a torcida para tomar porrada, mas foi um pouquinho danificado. Quando ele colocou os garotos no segundo tempo, o Palmeiras melhorou bastante com o Boca Juniors, então ficou claro que alguma coisa ali podia ser alterada. E aí quando ele chega na coletiva de imprensa, ele falou que não foram os garotos, que foi a mudança tática que ele fez. No jogo seguinte, ele coloca os garotos. Aí você fala: 'Ué, foram os garotos, não foram os garotos, foi a mudança tática?'".

'90% da torcida do Palmeiras está fechada com Abel': "O Abel, nas últimas coletivas, tem dado algumas patadas na imprensa que ele não percebe que vão ser também patadas no torcedor. Embora tenha algumas perguntas dispensáveis, mas algumas delas o torcedor que ouvir a resposta. E quando ele diz 'eu ou o técnico eu sei o que faço', ele tenta criticar o jornalista que está fazendo a pergunta, mas ele ataca também o torcedor que não concorda com o que ele tem feito nos últimos treinamentos. Então, esse escudo do Abel acabou sendo um pouquinho danificado, mas lógico, ele é ainda muito respeitado, a imensa maioria fica brava quando se faz críticas e tudo mais, só diminuiu um pouquinho. Ainda assim, uns 90% estão fechados com o Abel e uns 10% estão começando a chamar ele de teimoso e de turrão".