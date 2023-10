Tiquinho vira herói do Botafogo em clássico após ser pivô de adeus de Lage

'Não conseguimos impor o que ele queria'

Eleito o "craque do jogo", eleição feita pela TV Globo, ele falou sobre a união do elenco e admitiu que houve problemas do grupo com as ideias de jogo de Lage.

Quero deixar bem claro que o grupo do Botafogo está fechado, está todo mundo unido. Infelizmente com o nosso outro técnico não conseguimos impor o que ele queria. Temos grandes jogadores. Pode ser qualquer treinador que vier para cá, o mais importante sempre vai ser o Botafogo

Tiquinho Soares

Demissão de Lage

A demissão de Bruno Lage aconteceu na noite da última terça-feira, dia seguinte ao empate com o Goiás, no Nilton Santos.