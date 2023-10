Santos empolga com solução caseira e jogadores abraçam o 'Presuntismo'

Aprovação dos jogadores

Marcelo Fernandes recebeu o apoio do elenco para ser efetivado. Ele já trabalhava no dia a dia com os atletas por ser assistente técnico e chegou a comandar o time em anos anteriores.

Ele traz um ambiente muito positivo, um cara que é da casa, que ama o clube, que passa isso para a gente. Quando a gente escuta ele, vemos que isso que ele está falando é o que está sentindo. Não tem como não correr por um cara que está ali de corpo e alma, que conhece a grandeza do clube. Facilita muito pra gente. João Basso

O "vestibular" do auxiliar foi a vitória sobre o Bahia, também de virada, que deu início à fase positiva. O coordenador técnico do Peixe, Alexandre Gallo, afirmou na zona mista depois do clássico que teve a convicção de manter Marcelo no comando "no apito final do jogo contra o Bahia".

Depois do jogo contra o Bahia, não procuramos nenhum outro treinador. Foi emblemático, no dia seguinte ele já sabia. Tínhamos a consciência que seria ele. Alexandre Gallo

Marcelo Fernandes arrumou o time e corrigiu o caminho sem medo de se "sujar". Ele destacou que trabalha com três pilares no Santos: "É simplicidade, sem vaidade e sem frescura".