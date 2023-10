'Minha seleção é o Flamengo': Gabigol provocou Tite após ficar fora da Copa

A chegada de Tite ao Flamengo vai promover o reencontro do treinador com o atacante Gabigol. Além das convocações, um episódio envolvendo os dois aconteceu quando o artilheiro ironizou não ser chamado para a Copa do Mundo de 2022.

O que aconteceu

Torcedores protestaram contra a ausência de Gabigol na lista de Tite para a Copa enquanto o Flamengo comemorava o tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil em trio elétrico no Centro do Rio.