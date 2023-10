Mauro Cezar: Uma das tarefas do Tite é cobrar o acomodado Gabriel Barbosa

Mauro Cezar Pereira analisou no Posse de Bola que uma das missões de Tite no Flamengo é recuperar o bom futebol de Gabigol. Na avaliação do colunista do UOL, o atacante rubro-negro vive sua pior temporada no clube e não está jogando nada.

'Esse ano do Gabigol é terrível': "No Flamengo, ninguém assume a posição de liderança para cobrar um jogador acomodado como o Gabriel Barbosa, que está vivendo dos momentos de glória entre 2019 e 2002. Esse ano é terrível dele, o Gabriel esse ano é uma nulidade, parece um jogador ruim, ele não é um jogador ruim, mas parece. Não faz nada, não consegue uma jogada, não chuta no gol, nos últimos seis jogos, nenhuma finalização no gol, jogando uma média de 50 e poucos minutos por partida, é impressionante como ele está mal.

'Gabriel Barbosa quer ser Gabigol ou outra coisa?': "Acho que é uma das tarefas do Tite, porque se depender de alguém lá dentro que cobre um rendimento melhor, vai esperar sentado. Então, vai ser terceirizado de novo essa missão, vai ser do técnico. Entre outras coisas, entender se o Gabriel Barbosa quer ser o Gabigol ou alguma outra coisa, porque um grande jogador ele não é nesse exato momento, ele foi, pode voltar a ser, é evidente, mas é preciso entender o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo.