Jean Lucas explica por que escolheu o Santos em vez de Palmeiras e Flamengo

'As pessoas me pediam para voltar': "Os torcedores são sensacionais, fiquei quatro meses na primeira passagem, todos no clube tiveram um carinho por mim, joguei 23 jogos aqui, sempre deixei tudo em campo. Dei meu melhor aqui, as pessoas sempre me pediam para voltar, isso foi essencial para eu estar aqui, só tenho gratidão ao Santos, à torcida, à todo mundo na cidade".

Fim de tabu e três vitórias com Marcelo Fernandes

O Santos venceu o Palmeiras de virada, por 2 a 1, na Arena Barueri, e encerrou um tabu de 12 jogos sem vitória sobre o rival. A última vitória do Peixe no clássico havia sido em 2019, antes da era Abel Ferreira no Alviverde.

Foi a terceira vitória seguida do Santos sob o comando de Marcelo Fernandes. Com ele, o Peixe conquistou nove dos 30 pontos que tem no Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento, ocupando agora a 14ª colocação.

