Invicto e participativo: como Neymar chega para data Fifa jogando na Arábia

No Santos, Neymar levou 148 minutos para marcar seu primeiro gol como profissional. Ele fez diante do Mogi Mirim no Paulistão de 2009.

No Barcelona, contando apenas jogos oficiais, Neymar anotou já na segunda partida. Ele marcou na final da Supercopa contra o Atlético de Madrid depois de apenas 33 minutos com a camisa do Barça.

No PSG, Neymar marcou e deu assistência logo na estreia diante do Guingamp. Foram 82 minutos em campo antes de fazer o primeiro gol.

Na seleção, foram precisos 72 minutos para marcar, logo na estreia, em amistoso contra os Estados Unidos. Em jogos oficiais, marcou na terceira partida, diante do Equador na Copa América de 2011.