Ganso encara vaias da torcida mesmo em tempos de lua de mel no Fluminense

Ganso (33 anos) nos últimos 9 jogos pelo Fluminense:



?? 0 gols

? 1 assistência

? 571 mins jogados

10 passes decisivos

? 1 grande chance criada

2 chutes (0 no gol)

5 desarmes

1 drible certo (4 sofridos)

? 89% acerto no passe (!)

Nota Sofascore 6.83 pic.twitter.com/Q7MgAyuZwU ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 8, 2023

Até lá, nos 27 dias até a decisão da Liberta, o Fluminense terá cinco jogos pelo Brasileirão. Antes deles, a pausa para a Data Fifa.

Parte do período que pode servir para a evolução do meia até a final será, porém, com a ausência de Fernando Diniz, que estará no comando da seleção brasileira nos dois jogos pelas eliminatórias sul-americanas. Até o time voltar a jogar pela Série A, os treinos do Flu serão comandados por Marcão.

A sequência na Série A até a final terá, respectivamente, Corinthians (em casa), Bragantino (fora), Goiás (em casa), Atlético-MG (fora) e Bahia (fora). O primeiro dos confrontos, contra o Corinthians, será no dia 19 (quinta-feira), no Maracanã.