Gabriel Jesus desiste de ser só 9 e amplia briga por espaço na seleção

Depois de duas Copas do Mundo na função de camisa 9, o atacante Gabriel Jesus mudou o jeito com o qual se vê na disputa por um espaço no ataque do Brasil. Ele agora se coloca como candidato a todos os setores do ataque. Isso gera reflexo no papel dele no Arsenal e nos planos do técnico Fernando Diniz.

"Eu venho fazendo muitas funções no Arsenal. Óbvio que, quando optei em me transferir do City para o Arsenal, Edu e o Arteta conversaram comigo e deixei bem claro de que eu queria jogar de nove. A ideia do Arsenal era essa. Nessa temporada, está sendo diferente. Tivemos algumas lesões. Dos últimos quatro jogos, joguei três de ponta e um de 9. Acredito que isso seja muito bom para mim. Por muito tempo fiquei na cabeça que queria jogar de 9. Mas estou ali para ajudar o time. Sou abençoado por Deus por ter me concedido esse talento e essa versatilidade de jogar nas três posições ali na frente. Prefiro não ficar escolhendo e estar ali para ajudar", disse o atacante, em coletiva no primeiro dia da seleção em Cuiabá, para o jogo contra a Venezuela, nas Eliminatórias.

E a movimentação como 9, fazendo o "facão" para receber a bola no espaço? "Eu no Palmeiras eu fazia bastante isso, quando comecei a jogar mais centralizado. Jogava muito solto, fazendo muito facão. O Diniz, a primeira coisa que me falou na outra convocação foi que queria ver o Gabriel do Palmeiras, do City. Quando joguei com o Agüero, eu que fazia mais. No Arsenal, estou solto também, trocando com o Martinelli (na esquerda). Mas lá é um jogo mais controlado, outra parada. Mas a gente acompanha o trabalho do Diniz e não é à toa que está na final da Libertadores".