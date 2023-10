Flamengo oficializa a contratação do técnico Tite até o fim de 2024

O Flamengo oficializou a contratação do técnico Tite nesta segunda-feira (9). Ele assina contrato com o clube até o fim de 2024, quando acaba o mandato do presidente Rodolfo Landim.

O que aconteceu

A assinatura aconteceu hoje em um hotel no Rio de Janeiro. O treinador chega ao clube ao lado dos auxiliares Matheus Bachi, Cléber Xavier e César Sampaio, além do preparador físico, Fábio Mahseredjian, e do analista de desempenho, Lucas Oliveira.