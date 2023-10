Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores feminina

O Corinthians encara o Always Ready às 19h30 (de Brasília) de hoje, no Metropolitano de Techo, pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores feminina.

A partida será transmitida por Sportv, BandSports, Pluto TV e Canal GOAT, no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians está na vice-liderança e busca seguir 100%. As Brabas venceram o Colo-Colo na estreia por 1 a 0.