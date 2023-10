Cerveja acaba e comércio de Barueri festeja vendas com jogos do Palmeiras

Claudemir 'Miai' é dono do estabelecimento que foi o mais movimentado do pré-jogo. Há quase dois anos à frente da administração da adega que funciona em um sobrado, ele comemorou o agito causado pela presença do Palmeiras no estádio.

Ele comprou 480 long necks de uma marca de cerveja e vendeu todas. A R$ 10 a unidade, o faturamento só com as garrafinhas foi de quase R$ 5 mil. A procura foi maior que a oferta, e só latinhas restaram no comércio.

O comerciante estima que faturou entre R$ 9 mil e R$ 10 mil no dia do jogo do Palmeiras. "Mas não é o lucro", ressaltou, lembrando de considerar o preço da mercadoria e os custos de operação.

"É importante movimentar o comércio. Todo jogo é bom, mas do Palmeiras é melhor", respondeu Miai. Após uma das empresas de Leila Pereira conseguir a licitação da Arena Barueri, a tendência é que o clube dispute no local os jogos que coincidam com o calendário de shows do Allianz — devem ser mais três jogos neste final de ano.

O movimento só não foi melhor porque o comércio fechou as portas cerca de uma hora antes de a bola rolar. Como a Lei Estadual nº 9.470/1996 proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos arredores de estádios em dias de jogos, agentes da fiscalização e policiais militares barraram a entrada no local e determinaram o fechamento provisório.

Cerveja esgotada

Outros dois comércios na vizinhança ficaram sem estoques de cerveja. Foi lá onde a reportagem do UOL ouviu a recorrente pergunta do início da matéria.