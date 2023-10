Arana revela broncas do pai e 'vídeo do Roberto Carlos' após chutes errados

Volta à seleção e concorrência jovem

É como se fosse a primeira vez, como se fosse estreia. É uma oportunidade nova, ciclo novo, comissão nova. Venho me preparando bastante. Fiquei muito tempo sem jogar, não faz três meses que estou atuando após lesão. Infelizmente, estou aqui pelo corte do Caio Henrique, que teve lesão grave e desejo melhoras para ele. Mas futebol é isso, estou aqui. Estou preparado fisicamente e mentalmente. Espero aproveitar essa oportunidade.

Diniz gosta de lateral ofensivo e ciclo com Tite

São dois grandes treinadores. Tive o prazer de trabalhar por muito tempo com o Tite. Aprendi bastante coisa, ele que me colocou no cenário do futebol na época do Corinthians. Já tive um treinador que usava praticamente os laterais na mesma função [que o Diniz], que foi o Sampaoli. Eu jogava por dentro ou como extremo. Favorece a minha função, porque sou lateral ofensivo. Mas minha função também é de marcação. Então, procuro entrar para agregar e ajudar minha equipe.

Arena Pantanal e calor

Já tive o primeiro contato no gramado. Já disputamos a Supercopa aqui. É um calor muito grande, porém com a força da torcida e o elenco que a gente tem, certeza que será um espetáculo.