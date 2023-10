Analista pede demissão do Palmeiras para se juntar a Tite no Flamengo

Tite e Lucas já trabalharam juntos na seleção brasileira. Na Copa do Mundo do Qatar, Lucas era observador técnico da comissão.

Lucas Oliveira acompanhava os jogos dos adversários para elaborar relatórios e vídeos à comissão técnica da seleção — por isso Tite o quis no Flamengo.

A comissão técnica de Tite no Flamengo será formada pelos auxiliares Cléber Xavier, Matheus Bachi e César Sampaio, pelo preparador físico Fábio Mahseredjian e Lucas Oliveira.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, informou que todos iniciam amanhã suas funções no Ninho do Urubu.

