América de Cali x Inter: como assistir ao jogo da Libertadores Feminina

América de Cali e Inter se enfrentam hoje (9) pela segunda rodada do grupo D da Libertadores Feminina. O jogo será no estádio Pascual Guerrero, às 19h30 (de Brasília).

A partida terá transmissão do Sportv 4 e do Canal GOAT no YouTube. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Em sua estreia, o Internacional venceu o Nacional (URU) por 3 a 0.